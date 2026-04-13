Britney Spears in una struttura di cura 5 settimane dopo l’arresto | la scelta volontaria

Cinque settimane dopo l’arresto, Britney Spears ha deciso di entrare volontariamente in un centro di cura negli Stati Uniti. La conferma è arrivata da un portavoce della cantante, che ha specificato che il ricovero è stato una scelta personale. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni o sui motivi della decisione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali.

Britney Spears si è ricoverata volontariamente in un centro di riabilitazione negli Stati Uniti, secondo quanto confermato da un rappresentante della popstar. La decisione arriva a circa cinque settimane dal suo arresto per sospetta guida in stato di ebbrezza avvenuto il 4 marzo 2026 nella contea di Ventura, in California. Fonti vicine alla cantante hanno rivelato che diverse persone della sua cerchia la stavano spingendo da tempo a compiere questo passo, e che Britney ha finalmente accettato di farlo di sua spontanea volontà. Una fonte ha dichiarato in modo diretto: “Si rende conto di aver toccato il fondo”. Il rappresentante della cantante non ha fornito dettagli specifici sulla struttura o sulle motivazioni complete del ricovero.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Britney Spears in una struttura di cura 5 settimane dopo l’arresto: la scelta volontaria Dopo l’arresto dello scorso mese, Britney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recuperoBritney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recupero, a seguito del suo arresto per guida in stato di ebbrezza lo scorso mese. Britney Spears si ricovera volontariamente dopo il suo arresto: momento delicato per la cantanteABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione di entrare in una struttura di cura Britney Spears avrebbe scelto di ricoverarsi volontariamente in una...