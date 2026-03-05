Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza | Un episodio imperdonabile

Britney Spears è stata arrestata in California per guida in stato di ebbrezza. Dopo essere stata fermata, è stata rilasciata poche ore più tardi e dovrà comparire in tribunale il 4 maggio. La cantante non ha commentato l’accaduto.

Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California: rilasciata ore dopo, comparirà in tribunale il 4 maggio. Il portavoce: "Un episodio imperdonabile".