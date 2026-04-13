Britney Spears entra in rehab dopo l’arresto | Ha toccato il fondo

Dopo essere stata arrestata circa un mese fa con l’accusa di aver guidato sotto l’effetto di alcol e droghe, Britney Spears ha deciso di entrare in una struttura di riabilitazione. La cantante ha comunicato la sua scelta pochi giorni dopo l’arresto, che ha attirato l’attenzione dei media. La notizia arriva a poche settimane da altri episodi che avevano sollevato preoccupazioni sul suo stato di salute.

Britney Spears ha deciso di entrare in una struttura di riabilitazione, a circa un mese dall’ arresto avvenuto in California con l’accusa di guida sotto l’effetto di alcol e droghe. La cantante, oggi 44enne, si è ricoverata volontariamente in un centro specializzato, come confermato dal suo entourage a diversi media americani. Una scelta maturata dopo settimane particolarmente complicate, segnate anche dalla pressione delle persone a lei più vicine. L’arresto e le accuse. L’episodio risale al 4 marzo, quando la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un’auto che procedeva in modo irregolare ad alta velocità su un’autostrada californiana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Britney Spears entra in rehab dopo l’arresto: “Ha toccato il fondo” Britney Spears torna in rehab per abuso di alcol e droga: "Ha toccato il fondo"A quasi un mese dall'arresto per guida in stato di ebbrezza in California, Britney Spears ha deciso di tornare in rehab per provare a combattere la... Leggi anche: Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe: “Ha toccato il fondo”