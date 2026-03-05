Britney Spears arrestata la cantante beccata a guidare ubriaca | la notte in cella e l’udienza col giudice

Mercoledì sera, la cantante Britney Spears è stata arrestata nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di aver guidato sotto l’effetto di alcol. Dopo l’arresto, è stata portata in cella e nelle ore successive si è svolta un’udienza davanti a un giudice. La popstar rimane coinvolta in questa vicenda legale legata all’uso di sostanze durante la guida.

La popstar Britney Spears è finita in manette mercoledì sera nella contea di Ventura, in California, con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato da Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine, la California Highway Patrol l'ha fermata intorno alle 21.30. L'arresto formale è arrivato solo nelle prime ore di giovedì mattina, verso le 3, per mano dello sceriffo della contea. Stando ai registri ufficiali, Spears è stata poi rilasciata su cauzione intorno alle 6. Come riporta Variety, nel verbale di arresto si legge che la cantante «dovrebbe comparire in tribunale il 4 maggio». I media americani parlano di una fase di transizione che la cantante sta vivendo in questo periodo.