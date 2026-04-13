Brescia | opera pubblica

A Brescia si svolge una serata dedicata al lavoro nel settore sociale, intitolata

Lavoro di frontiera e frontiere del lavoro è una serata che racconta il lavoro nel sociale: le voci di operatrici e operatori sono state raccolte da Teatro dei Borgia nel documentario L’Équipe e nello spettacolo teatrale Oliviero. Appuntamento martedì 28 aprile per condividere questo percorso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia, rimonta da primato. Della Valle completa l’operaUna tripla di Amedeo Della Valle (nella foto) a un secondo dalla sirena consegna a Brescia la nona vittoria stagionale in nove gare casalinghe e una...

Opera pubblica vandalizzata e occupata: "Lanciano oggetti per allontanare chi si avvicina"Accade a San Severo, all'interno del manufatto esistente nei pressi della stazione ferroviaria di San Severo.

Giosuè Carducci: L'Uomo dei Contrasti