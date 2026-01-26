Brescia rimonta da primato Della Valle completa l’opera

Brescia conquista la nona vittoria casalinga della stagione grazie a una tripla di Amedeo Della Valle negli ultimi secondi. La squadra si mantiene in testa alla classifica, rafforzando il ruolo di leader solitaria dopo questa sfida. Un risultato importante che conferma il buon andamento del team nel campionato, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione in vista delle prossime gare.

Una tripla di Amedeo Della Valle (nella foto) a un secondo dalla sirena consegna a Brescia la nona vittoria stagionale in nove gare casalinghe e una notte da capolista solitaria. Al Palaleonessa è un finale da brividi: Udine gioca con ordine e coraggio, Brescia fatica a trovare ritmo e continuità, ma si aggrappa al suo capitano. Della Valle domina il terzo quarto, poi rientra nel finale nonostante i quattro falli e firma l’azione che chiude la partita. Per lui 25 punti e 5 assist. Matteo Cotelli fotografa così una serata complicata: "Gli avversari hanno fatto una gara seria, noi abbiamo sempre faticato, tra falli, basse percentuali e l’infortunio di Ivanovic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

