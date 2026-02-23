Opera pubblica vandalizzata e occupata | Lanciano oggetti per allontanare chi si avvicina

Un’opera pubblica vicino alla stazione di San Severo è stata danneggiata e occupata illegalmente dopo essere stata abbandonata. Un gruppetto di persone ha lanciato oggetti per allontanare chi si avvicinava, trasformando il sito in un riparo improvvisato. La situazione preoccupa i residenti, che temono ulteriori atti di vandalismo e degrado. La questione resta aperta e invita alle autorità a intervenire prontamente.

Accade a San Severo, all'interno del manufatto esistente nei pressi della stazione ferroviaria di San Severo. La denuncia dell'ex sindaco Francesco Miglio: "Non lasciate la struttura all'abbandono" Un'opera abbandonata viene vandalizzata e occupata abusivamente. È quello che è accaduto al manufatto esistente nei pressi della stazione ferroviaria di San Severo. Vetri rotti e occupatori abusivi che, alla vista di qualcuno, lanciano oggetti per allontanarlo. "Che sia un punto per piccolo ristoro, una saletta da te, un presidio della Polizia Locale o qualsiasi altra cosa, ma non lasciate la struttura all'abbandono.

