Brescia escursione alla caverna dei Giganti | un’avventura tra mistero mito e natura

Domenica 26 aprile si svolgerà un'escursione alla Caverna dei Giganti, situata nei paesaggi di Caionvico. La visita prevede un percorso tra natura e formazione rocciosa, con annesse narrazioni sulla storia e le leggende locali legate alla grotta. L'area è nota anche come Grotta Tampa e rappresenta una delle attrazioni della zona. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire questo sito naturale.

Sei pronto a immergerti in una delle leggende più affascinanti del territorio bresciano? Unisciti a noi domenica 26 aprile per un’escursione indimenticabile alla scoperta della misteriosa Caverna dei Giganti (conosciuta anche come Grotta Tampa), incastonata nei meravigliosi paesaggi di Caionvico.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Escursione "La vecia via della lana, tra natura e leggende"Un’escursione ad anello di grande fascino sulle colline veronesi, nel cuore dei paesaggi più suggestivi tra la Val d’Illasi e la Val Tramigna. San Valentino tra la natura. Escursione con Pier Luigi RicciAperte le iscrizioni per partecipare sabato 14 febbraio alla escursione ’San ValentinoTrek’, promossa dall’associazione Esploramontagne di Bagno di...