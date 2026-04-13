Brescia escursione alla caverna dei Giganti | un’avventura tra mistero mito e natura

Da bresciatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile si svolgerà un'escursione alla Caverna dei Giganti, situata nei paesaggi di Caionvico. La visita prevede un percorso tra natura e formazione rocciosa, con annesse narrazioni sulla storia e le leggende locali legate alla grotta. L'area è nota anche come Grotta Tampa e rappresenta una delle attrazioni della zona. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire questo sito naturale.

Sei pronto a immergerti in una delle leggende più affascinanti del territorio bresciano? Unisciti a noi domenica 26 aprile per un’escursione indimenticabile alla scoperta della misteriosa Caverna dei Giganti (conosciuta anche come Grotta Tampa), incastonata nei meravigliosi paesaggi di Caionvico.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Escursione "La vecia via della lana, tra natura e leggende"Un’escursione ad anello di grande fascino sulle colline veronesi, nel cuore dei paesaggi più suggestivi tra la Val d’Illasi e la Val Tramigna.

San Valentino tra la natura. Escursione con Pier Luigi RicciAperte le iscrizioni per partecipare sabato 14 febbraio alla escursione ’San ValentinoTrek’, promossa dall’associazione Esploramontagne di Bagno di...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.