Scopri la natura in occasione di San Valentino con l’escursione “San ValentinoTrek”, organizzata dall’associazione Esploramontagne di Bagno di Romagna. Sabato 14 febbraio, sotto la guida della guida ambientale Pier Luigi Ricci, potrai vivere un’esperienza all’aria aperta immerso nel paesaggio naturale. Le iscrizioni sono aperte. Un’occasione per trascorrere una giornata in compagnia, in modo semplice e rispettoso dell’ambiente.

Aperte le iscrizioni per partecipare sabato 14 febbraio alla escursione ’San ValentinoTrek’, promossa dall’associazione Esploramontagne di Bagno di Romagna, con la direzione della guida ambientale escursionistica Pier Luigi Ricci. Una suggestiva camminata, che si svilupperà tra il giorno e la notte, alla ricerca dei passi perduti lungo sentieri e mulattiere del crinale ovest dell’alta Valle del Savio e dell’alto Bidente. Il programma dell’escursione prevede il ritrovo e la partenza dei camminatori presso il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (Palazzo del Capitano, Bagno), per il trasferimento con mezzo proprio al piazzale di Monte Piano, distante circa 10 chilometri, per dare inizio all’escursione a piedi in direzione di Valcitura, Tassinara, Pian della Noce, Valdacero, e l’antico borgo di Rio Salso, con ritorno poi a Monte Piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Valentino tra la natura. Escursione con Pier Luigi Ricci

