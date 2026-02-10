Escursione La vecia via della lana tra natura e leggende

Questa mattina decine di escursionisti hanno preso la strada per percorrere “La vecia via della lana”. L’escursione ad anello si snoda tra le colline veronesi, passando per paesaggi che uniscono natura e storie antiche. I partecipanti sono partiti all’alba da uno dei punti di partenza e hanno camminato lungo sentieri immersi tra vigneti e boschi, scoprendo anche leggende legate a questa zona. La camminata dura circa cinque ore e si conclude nello stesso punto di partenza, lasciando ricordi di un percorso tra storia e natura.

Un'escursione ad anello di grande fascino sulle colline veronesi, nel cuore dei paesaggi più suggestivi tra la Val d'Illasi e la Val Tramigna. Cammineremo lungo l'antica Vecia Via della Lana, storica via un tempo utilizzata dagli abitanti della Lessinia orientale per portare la lana grezza a.

