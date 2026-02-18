Campi Flegrei | Scossa a Pozzuoli continua l’attività sismica e monitoraggio costante del bradisismo

Una scossa di magnitudo 2 si è verificata a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, provocando preoccupazione tra i residenti e spingendo gli esperti a intensificare i controlli sul vulcano attivo. La terra ha tremato questa mattina, mentre i sismografi continuano a registrare un’attività che dura da settimane. I geologi monitorano con attenzione le variazioni nel bradisismo, cercando eventuali segnali di un cambiamento nel comportamento del vulcano.

Terremoto ai Campi Flegrei: Scossa a Pozzuoli e Monitoraggio Costante di un Vulcano Attivo. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ha scosso ieri sera l’area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli. L’evento, registrato alle 23:12, è stato avvertito in un’ampia zona e si inserisce in un contesto di crescente attività sismica e bradisismo che tiene alta l’attenzione degli esperti e preoccupa la popolazione locale. La scossa, pur non causando danni significativi, riaccende i riflettori sulla complessa realtà geologica di quest’area densamente popolata. Sciame Sismico e Movimenti del Suolo: Un Quadro in Evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Macellum di Pozzuoli riemerso dalle acque è il simbolo del bradisismo nei Campi FlegreiIl Macellum di Pozzuoli, riemerso dalle acque a causa del bradisismo nei Campi Flegrei, rappresenta un importante simbolo di questo fenomeno geologico.

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli

Campi Flegrei: attività inquietante come nel 1538, rischio eruzione 27/09/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.