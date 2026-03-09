Bradisismo nei Campi Flegrei a marzo torna a crescere la velocità di sollevamento del suolo

A marzo, nei Campi Flegrei, la velocità di sollevamento del suolo ha ripreso a crescere dopo un calo a febbraio, quando si era attestata mediamente intorno ai 10 millimetri al mese. Durante il mese, sono stati osservati nuovi movimenti del terreno nell’area, che mostrano un aumento della pressione sotto la superficie. Nessuna altra informazione sui dettagli di questi cambiamenti è stata comunicata.

Nel mese di febbraio si è registrata nell'area dei Campi Flegrei una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio di circa 10 millimetri al mese. A confermarlo è il bollettino mensile di sorveglianza relativo al mese di febbraio 2026 pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. Nel corso del mese di febbraio nei Campi Flegrei sono stati registrati 254 terremoti. L'evento più energetico è stato registrato il 28 febbraio alle ore 11.19 con magnitudo 3.5. Sono 85 gli eventi registrati avvenuti nel corso di 3 sciami sismici. Per quanto riguarda il sollevamento del suolo, il bollettino ricorda che dopo lo sciame sismico del 15-19 febbraio 2025 è stato evidenziato un aumento della velocità, con un valore medio mensile di circa 30 millimetri al mese fino alla fine di marzo.