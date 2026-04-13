Borsa | Milano si conferma in calo -0,85% flop di Cucinelli e Unicredit
Apertura negativa per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che perde lo 0,85% e si ferma a circa 47 mila punti. Nei primi minuti di scambi si registra un calo più ampio, con alcune delle principali azioni che evidenziano perdite significative, tra cui quelle di aziende del settore del lusso e delle banche. La giornata si presenta con segnali di debolezza sui mercati azionari italiani.
Piazza Affari amplia il calo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,85% a 47.200 punti. In forte calo Cucinelli (-2,9%), Unicredit (-2,16%), Mediobanca (-2,07%) e Stellantis (-1,9%). In controtendenza Eni (+1,86%), Saipem (+1,74%), Leonardo (+1,62%) e Tim (+1%).🔗 Leggi su Lanazione.it
Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici.
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