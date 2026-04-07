Borsa | volano Inwit e Ferragamo crollo Leonardo per il CEO

Nella giornata di martedì 7 aprile 2026, l’indice Ftse Mib ha chiuso con un aumento dello 0,35%, raggiungendo i 45 mila punti. Tra i titoli più scambiati, Inwit e Ferragamo hanno registrato rialzi significativi, mentre Leonardo ha subito un calo deciso a causa delle dimissioni del proprio amministratore delegato. La seduta si è caratterizzata da movimenti differenziati tra i principali titoli del listino.

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari chiude la sessione di martedì 7 aprile 2026 con un incremento dello 0,35%, attestandosi a quota 45.789 punti dopo quattro ore di attività. Il dato riflette un andamento prudente del mercato azionario italiano, mentre il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi scende a 87 punti. Sul piano dei rendimenti obbligazionari, il Btp registra una crescita di 4,9 punti arrivando al 3,9%, mentre il Bund tedesco sale di 3,7 punti raggiungendo il 3,03%. Queste oscillazioni definiscono il clima di stabilità relativa che caratterizza l’attuale giornata di scambi. L’andamento dei singoli titoli e le spinte settoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa: volano Inwit e Ferragamo, crollo Leonardo per il CEO Crollo in Borsa delle azioni di Bff Bank dopo il cambio Ceo, i rischi degli investitori che vendono in massaLe azioni di Bff Bank sono crollate in borsa dopo che le ultime mosse strategiche hanno impensierito gli investitori, su tutte il cambio al vertice... Bff Bank, crollo delle azioni in Borsa dopo cambio del CEO: cosa rischiano gli investitori?Il titolo di Bff Bank ha vissuto una seduta estremamente complicata a Piazza Affari, segnando ribassi superiori al 30% in apertura fino a punte... Temi più discussi: Borsa: Milano debole con le banche, scivola Stm; Petrolio e gas alle stelle, piove sul bagnato: la previsione shock per l'Europa; Il greggio vola le Borse crollano Allarme di Bankitalia sullo spread. Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,35%), balza Inwit, scivola LeonardoPiazza Affari riduce il rialzo dopo 4 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 45.789 punti. (ANSA) ... ansa.it Inwit rivede la luce in Borsa, scatto dopo i conti (non brillanti). Ma a correre davvero è il debito (+13%)Per la società delle torri per le telecomunicazioni l’ebitda nel 2025 cresce del 4% e gli utili del 2% ... affaritaliani.it L'Italia non va ai Mondiali perché le squadre le fanno i procuratori. Claudio Gentile: "Vennero con una borsa piena di soldi per corrompermi nell'U21" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/litalia-non-va-ai-mondiali-perche-le-squadre-le-fanno-i-procuratori-gentil - facebook.com facebook Borsa oggi 7 aprile: Europa appesa all'ultimatum di Trump con il petrolio sopra 115 dollari, Milano accelera ma cede Leonardo - DIRETTA x.com