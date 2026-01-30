Indice Ftse Mib sale lievemente all’apertura grazie a qualche colpo di scena in Borsa

Questa mattina Piazza Affari apre con un leggero aumento, lo 0,14%. Dopo giorni di incertezza, l’indice principale di Borsa sale grazie a qualche movimento interessante tra le azioni. Nonostante la tensione sui mercati europei, gli investitori mostrano ancora qualche segnale di fiducia. La giornata si presenta incerta, ma per ora il listino italiano tiene.

L’indice Ftse Mib ha aperto in rialzo dello 0,14% a Piazza Affari, segnando un’iniziale spinta positiva nonostante il clima di incertezza che accompagna i mercati europei. La Borsa di Milano ha registrato una lieve ripresa all’apertura, spinta da movimenti disomogenei tra i settori e da qualche colpo di scena in ambito azionario. Tra i principali protagonisti, alcune società del listino hanno registrato un’accelerazione significativa, trainando l’indice verso livelli superiori rispetto alla chiusura precedente. Il mercato sembra aver accolto con cautela le ultime indicazioni provenienti dall’area euro, in attesa di ulteriori segnali sull’inflazione e sulle prossime mosse della Banca Centrale Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Borsa di Milano chiude il 2025 con un aumento dello 1,14%, raggiungendo un nuovo massimo storico per il Ftse-Mib.

Argomenti discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude con un rialzo dell’1,09. Bene Prysmian e le banche, male Amplifon; GME, indice IGI sale a 45,12 euro/Mwh; Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,52%; Le Borse di oggi, 26 gennaio. Per l’Europa chiusura in moderato rialzo.

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/01/2026Chiusura del 29 gennaio Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un trascurabile -0,14%. teleborsa.it

Ftse Mib future: spunti operativi per venerdì 30 gennaioQuella di giovedì 29 gennaio è stata una giornata movimentata sul mercato azionario italiano. Il Ftse Mib future ( scadenza marzo 2026) è infatti salito oltre i 45.700 punti prima di accusare una brus ... milanofinanza.it

L’indice Ftse Mib è stato respinto da solida resistenza grafica e ha subito una brusca correzione intraday - facebook.com facebook

Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,14%. L'indice dei titoli principali di Piazza Affari a 45.075 punti #ANSA x.com