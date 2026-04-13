Borsa | l' Europa sconta l' impasse tra Usa e Iran Milano -0,75%

Le borse europee sono in calo, influenzate dalla tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran, con Milano che registra una diminuzione dello 0,75 per cento. La situazione si è aggravata dopo l'annuncio del blocco dei porti iraniani da parte del presidente americano, contribuendo a una giornata di mercato segnata dall'incertezza. La crisi tra le due nazioni ha portato a ripercussioni sui mercati azionari del continente.

Borse europee in rosso con l'impasse dei negoziati tra Usa e Iran e il blocco dei porti persiani annunciato dal presidente Trump. La peggiore è Madrid (-1,45%), preceduta da Francoforte (-1,25%), Parigi (-0,85%), Milano (-0,75%) e Londra lascia sul campo lo 0,4%. In attesa anche del report mensile dell'Opec prosegue la corsa del greggio (Wti +8,23% a 104,53 dollari al barile e Brent +7,85% a 102,67 dollari) e del gas naturale (+9,55% a 47,8 euro al MWh). Salgono anche i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che sfiora i 79 punti, il rendimento annuo italiano in rialzo di 1 punto al 3,85%, quello tedesco di 0,8 punti al 3,06 e %, quello francese di 0,5 punti al 3,71%.🔗 Leggi su Lanazione.it Borsa: Europa debole dopo fallimento colloqui Usa-Iran, Milano -0,9%Si confermano deboli i principali listini di borsa europei all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan. Borsa: l’Europa apre positiva in attesa di sviluppi tra Usa e IranABBONATI A DAYITALIANEWS Parigi (+0,22%), Londra (+0,19%) e Francoforte (+0,1%) Apertura positiva ma cauta Le principali Borse europee avviano la...