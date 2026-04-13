Borsa | Europa debole dopo fallimento colloqui Usa-Iran Milano -0,9%

I principali mercati azionari europei hanno mostrato segni di debolezza all’indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. A Milano, l’indice principale ha chiuso con una perdita dello 0,9%. La giornata è stata caratterizzata da una generale incertezza sui mercati, influenzata dall’esito dei negoziati diplomatici tra le due nazioni.

Si confermano deboli i principali listini di borsa europei all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan. Sulla scia del calo segnato in Asia e Pacifico, Francoforte e Madrid cedono l'1,15%, Parigi l'1%, Milano lo 0,9% e Londra (-0,4%) appare più cauta. Dopo l'annuncio del blocco dei porti iraniani da parte degli Usa a partire dalle 16 di oggi e in attesa del report mensile dell'Opec, prosegue la corsa del barile di greggio (Wti +7,23% a 103,55 dollari e Brent +7,02% a 101,91 dollari) e del gas naturale (+8,96% a 47,55 euro al MWh). Si stabilizzano invece i rendimenti dei titoli di stato dopo un balzo iniziale....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borsa: Europa debole dopo fallimento colloqui Usa-Iran, Milano -0,9% Borsa: l'Europa chiude debole, timori per la tregua Usa-IranLe Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo.