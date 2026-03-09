Borsa Italiana oggi in forte calo Schizzano petrolio e gas listini asiatici a picco sull’effetto Mojtaba

La Borsa Italiana ha chiuso oggi in forte calo, mentre il petrolio e il gas hanno registrato aumenti significativi. I listini asiatici hanno subito perdite consistenti, in risposta alle conseguenze della situazione in Iran. La giornata è stata segnata da una forte volatilità sui mercati finanziari, con gli investitori che hanno reagito alle notizie provenienti dalla regione.

Milano, 9 marzo 2026 – Non si placano sui mercati finanziari le tensioni legate alla guerra in Iran. Apertura in forte calo per Borsa Italiana, con il Ftse Mib che oggi cede il 2.66% in avvio e prosegue i primi gli scambi in forte calo. Inizio difficile per tutti gli indici europei, tiene solo Parigi mentre crollano Francoforte e Madrid. Chiusura drammatica per le Borse asiatiche, a picco dopo la nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell'Iran, mossa che lascia presagire una lunga durata del conflitto. A trascinare in profondo rosso i listini è anche l'impennata del prezzo del petrolio, salito ancora dopo i raid sulle raffinerie che sembrano diventate gli obiettivi sensibili in questa fase della guerra.