Borsa Italiana oggi apertura in forte calo Schizzano petrolio e gas listini asiatici a picco sull’effetto Mojtaba

Oggi la Borsa Italiana apre con un calo deciso, mentre i prezzi del petrolio e del gas salgono bruscamente. I principali listini asiatici registrano perdite significative, influenzati dall’effetto Mojtaba. La situazione sui mercati finanziari rimane tesa a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran.
Milano, 9 marzo 2026 – Non si placano le tensioni sui mercati finanziari legate alla guerra in Iran. Apertura in forte calo per Borsa Italiana, con il Ftse Mib che oggi cede il 2.66% in avvio. Inizio difficile per tutti gli indici europei, tiene solo Parigi mentre crollano Francoforte e Madrid. Chiusura drammatica per le Borse asiatiche, a picco dopo la nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell’Iran, mossa che lascia presagire una lunga durata del conflitto. A trascinare in profondo rosso i listini è anche l’impennata del prezzo del petrolio, salito ancora dopo i raid sulle raffinerie che da Teheran al Bahrain sembrano diventate gli obiettivi sensibili in questa fase della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
