Un fornitore di servizi cloud dedicato all’intelligenza artificiale ha ottenuto una certificazione ufficiale per la sua infrastruttura tecnologica. La certificazione, rilasciata da un importante produttore di hardware, riguarda l’architettura Blackwell, e conferma il riconoscimento di Boost Run come protagonista nel settore. Questa conquista segna un passo avanti nel settore delle soluzioni cloud per l’AI, che si confronta con i principali attori del mercato.

L’infrastruttura tecnologica globale per l’intelligenza artificiale vede un nuovo protagonista con il riconoscimento ufficiale di Boost Run, fornitore di servizi cloud, che ha ottenuto la certificazione NVIDIA Exemplar Cloud basata sull’architettura Blackwell. Questo traguardo tecnico, che posiziona l’azienda accanto a colossi come Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Nebius e CoreWeave, avviene mentre si avvia il processo di fusione con la società Willow Lane Acquisition Corp. per la quotazione sul mercato NASDAQ sotto il simbolo BRUN. Standard prestazionali e infrastruttura hardware di nuova generazione. Il raggiungimento della designazione NVIDIA Exemplar Cloud non è un semplice titolo formale, ma il risultato di test rigorosi sulla capacità di gestire carichi di lavoro complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boost Run sfida i giganti AI: arriva il traguardo NVIDIA Blackwell

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