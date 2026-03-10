Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato con 6.000 euro l’azienda STUP, responsabile della distribuzione dell’app Aldilapp in Italia. La sanzione è stata decisa in seguito a una violazione dei dati personali relativi all’applicazione. La notifica ufficiale è stata resa pubblica nelle ultime ore.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 6.000 euro a STUP, l’azienda che distribuisce l’app Aldilapp in Italia. Multe sono state comminate anche ai Comuni di Ancona e Velletri, insieme ai rispettivi gestori dei servizi cimiteriali. L’applicazione, che consente di individuare la posizione delle sepolture, risulta utile soprattutto nei cimiteri di grandi dimensioni, ma sono finite sotto accusa le funzionalità social e commerciali integrate nel servizio. Aldilapp è sviluppata da Issam Consultancy, con sede a Malta, e distribuita in Italia da STUP. Tra le principali funzioni vi è la ricerca della posizione dei... 🔗 Leggi su Billipop.com

Aldilapp: multa del Garante per violazione dei dati personali

