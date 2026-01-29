Caterina Balivo | Come è possibile che alcuni napoletani tifino Juventus Avete dei problemi?

Caterina Balivo si scaglia contro alcuni napoletani che tifano Juventus. La conduttrice, nota tifosa del Napoli, si è detta sorpresa e un po’ seccata quando ha incontrato in aereo alcune persone di Napoli che invece fanno il tifo per la Juve. Per lei, è difficile capire come sia possibile questo cambio di bandiera.

