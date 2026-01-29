Caterina Balivo | Come è possibile che alcuni napoletani tifino Juventus Avete dei problemi?
Caterina Balivo si scaglia contro alcuni napoletani che tifano Juventus. La conduttrice, nota tifosa del Napoli, si è detta sorpresa e un po’ seccata quando ha incontrato in aereo alcune persone di Napoli che invece fanno il tifo per la Juve. Per lei, è difficile capire come sia possibile questo cambio di bandiera.
Caterina Balivo tifa Napoli da sempre. La conduttrice è rimasta sbalordita quando ha incontrato in aereo alcuni napoletani che tifano Juventus.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Caterina Balivo
A La Volta Buona mancano le decorazioni natalizie, Caterina Balivo: “Il capo autore ha detto che non ci sono soldi”
Caterina Balivo e gli addobbi natalizi mancanti a La volta buona, a Fanpage.it disse: “Si vede che la tv non ha soldi”
Caterina Balivo ha commentato la mancanza di addobbi natalizi nello studio de La volta buona, sottolineando le difficoltà economiche della trasmissione.
Ultime notizie su Caterina Balivo
Argomenti discussi: La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 19 al 23 gennaio 2026; Il cappotto cammello di Caterina Balivo a meno di 80 euro (by Mango) è il must have dell'Inverno 2026; Caterina Balivo e il marito Guido a pranzo con Enrico Brignano e Flora Canto: le foto rubate; Caterina Balivo, l’appartamento di lusso a Roma: la libreria da 3mila euro, lo specchio in ottone, la cucina elegante e la terrazza con...
Caterina Balivo: Come è possibile che alcuni napoletani tifino Juventus. Avete dei problemi?Caterina Balivo tifa Napoli da sempre. La conduttrice è rimasta sbalordita quando ha incontrato in aereo alcuni napoletani che tifano Juventus ... fanpage.it
Caterina Balivo: Nasci a Napoli e tifi Juve?. Tifosi bianconeri infuriati(Adnkronos) - Come fai a nascere a Napoli e tifare un'altra squadra?. Caterina Balivo fa infuriare i tifosi della Juventus. La conduttrice di La volta buona, programma pomeridiano di Raiuno, è un'ac ... msn.com
Buonasera da Caterina Balivo - facebook.com facebook
Caterina Balivo vero cuore azzurro La conduttrice napoletana è stata a Torino per assistere a Juventus-Napoli: la domanda ai napoletani tifosi della Juve è da applausi #SSCNapoli #TifosiNapoli #JuventusNapoli #CaterinaBalivo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.