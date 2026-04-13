Bonus Nati 2026 | arriva il contributo da 1.000 euro con nuovo ISEE

A partire dal 2026, le famiglie italiane che avranno un bambino potranno ricevere un contributo di 1.000 euro. Per usufruire del Bonus Nati 2026, sarà necessario presentare un nuovo modello di attestazione ISEE, che dovrà rispettare determinati requisiti di reddito. La misura si rivolge a tutte le famiglie che avranno un figlio nel corso dell’anno e prevede l’erogazione automatica del contributo.

Le famiglie italiane che accoglieranno un nuovo membro nel 2026 potranno contare su un sostegno economico diretto di 1.000 euro, grazie alle nuove disposizioni operative stabilite dall’INPS tramite la circolare n. 45 del 10 aprile 2026. Il provvedimento, nato dalla legge di Bilancio 2025 (n. 2072024), definisce i percorsi per l’erogazione del contributo una tantum per ogni nascita, adozione o affidamento preadottivo avvenuto tra il primo gennaio e il 31 dicembre del corrente anno. L’impatto sul potere d’acquisto delle famiglie: il meccanismo dell’ISEE agevolato. Uno degli aspetti più rilevanti che emerge dalle recenti indicazioni tecniche riguarda la soglia di accesso al beneficio, fissata per le prestazioni familiari a un valore non superiore a 40.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus Nati 2026: arriva il contributo da 1.000 euro con nuovo ISEE Leggi anche: Bonus nuovi nati 2026, dall’INPS istruzioni e requisiti: contributo da 1.000 euro con ISEE fino a 40mila Bonus nuovi nati 2026, domande in stand by per il contributo da 1.000 euro: cosa succedeLe famiglie italiane in attesa del bonus nuovi nati 2026, si trovano attualmente di fronte a un blocco tecnico: la procedura telematica dell'INPS non... Bonus bollette 2026: arrivano 315€ Requisiti ISEE e novità!