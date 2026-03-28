Incentivi auto | cosa resta nel 2026 dopo la fine dell ecobonus?

A partire dal 2026, non saranno più disponibili incentivi statali per l'acquisto di auto nuove, come i precedenti ecobonus. Il fondo dedicato al settore automotive sarà rivolto principalmente a interventi di retrofit, infrastrutture e supporto alla filiera. Questa modifica rappresenta una variazione rispetto alle politiche di stimolo adottate negli anni precedenti.

Nel 2026 non sono previsti incentivi statali per l’acquisto di auto nuove come i vecchi ecobonus: il fondo automotive è destinato a retrofit, infrastrutture e filiera. Restano gli incentivi regionali, le agevolazioni fiscali per elettricheibride e le promozioni dei costruttori (vedi auto sotto 20.000 euro ), spesso più generose dei vecchi bonus. Incentivi statali 2026: cosa resta. Il fondo automotive 2026-2030 da 1,6 miliardi è destinato a: Retrofit GPLmetano: contributi per la conversione di auto esistenti. Colonnine elettriche: incentivi per l’installazione domestica e pubblica. Filiera automotive: sostegno alle aziende, non ai consumatori. Non sono previsti bonus per l’acquisto di auto nuove a livello statale nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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