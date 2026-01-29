Bonus e incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio | il convegno degli architetti

Domani pomeriggio, nella sala conferenze della Camera di Commercio, si terrà un convegno organizzato dall’Ordine degli architetti. L’obiettivo è parlare degli incentivi ancora attivi nel 2026, come il Bonus Ristrutturazione, l’Ecobonus, il Sismabonus, il Conto Termico 3.0 e il Bonus mobili. L’evento si rivolge a chi lavora nel settore e vuole capire come sfruttare al meglio le agevolazioni per riqualificare il patrimonio edilizio italiano.

Al centro del dibattito ci saranno gli incentivi, rilanciati per il 2026 dalle leggi finanziarie di Stato e Regione, che stimolano i cittadini a investire Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, Conto Termico 3.0 e Bonus mobili. Sono questi i principali incentivi, attivi nel 2026, che saranno oggetto del convegno, organizzato dall’Ordine degli architetti e in programma domani, dalle 15, nella sala conferenze della Camera di Commercio, che ha patrocinato l’evento. Al centro del dibattito ci saranno gli incentivi, rilanciati per il 2026 dalle leggi finanziarie di Stato e Regione, che stimolano i cittadini a investire nella riqualificazione del costruito, alimentando proficue politiche di rigenerazione urbana, preziose per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

