Bonus giovani 2026 sgravi al 100% fino al 30 aprile | come funziona e cosa cambia per le assunzioni

Fino al 30 aprile, le imprese possono usufruire di incentivi per assumere giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato. Lo sgravio contributivo può arrivare fino al 100%, consentendo alle aziende di ridurre i costi legati alle nuove assunzioni. Questa misura si rivolge esclusivamente a nuove assunzioni di lavoratori giovani e mai precedentemente occupati a tempo indeterminato.

Fino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio contributivo fino al 100%. Dopo quella data, salvo proroghe, il sistema si ridimensiona: restano solo agevolazioni più contenute, con un impatto diretto sul costo del lavoro e sulle strategie di assunzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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