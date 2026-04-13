Bologna spaccio nel quartiere Santo Stefano | arrestato 21enne con oltre 66 grammi di cocaina

A Bologna, nel quartiere Santo Stefano, un ragazzo di 21 anni è stato fermato e arrestato con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’operazione, sono stati sequestrati più di 66 grammi di cocaina e quasi 900 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri, che hanno trovato sostanza stupefacente e denaro contante durante una perquisizione.

È di un arresto e di oltre 66,42 grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel quartiere Santo Stefano. Un cittadino marocchino di 21 anni è stato fermato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina in via Benedetto Marcello. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 9 aprile dagli agenti della Squadra Mobile, a seguito di segnalazioni su un sospetto andirivieni nei pressi di via delle Ruote. Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti di persone nella zona di via delle Ruote, nel cuore del quartiere Santo Stefano a Bologna.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bologna, spaccio nel quartiere Santo Stefano: arrestato 21enne con oltre 66 grammi di cocaina Blitz nel quartiere dello spaccio: sequestrati 60 grammi di cocaina, due pusher arrestate in casaIn due distinte operazioni i carabinieri di Anzio hanno arrestato due donne, entrambe del posto, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Fermato in via Marradi con 50 grammi di cocaina nel giubbotto, a casa aveva una centrale di spaccio di droga: arrestatoUn 26enne di origini tunisine, senza fissa dimora sul territorio, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Livorno con l'accusa...