Fermato in via Marradi con 50 grammi di cocaina nel giubbotto a casa aveva una centrale di spaccio di droga | arrestato

Un uomo di 26 anni, senza fissa dimora e di origini tunisine, è stato arrestato a Livorno dopo il rinvenimento di 50 grammi di cocaina in via Marradi. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto una centrale di spaccio. L’arresto si inserisce nelle operazioni di contrasto al traffico di droga condotte sul territorio.

Un 26enne di origini tunisine, senza fissa dimora sul territorio, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Livorno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che ha già altri precedenti specifici all’attivo, è stato notato in via Marradi in.🔗 Leggi su Livornotoday.it Arresto a Grottaminarda: 50 grammi di cocaina in casa, fermato un uomoNella giornata di oggi, le forze dell’ordine di Grottaminarda hanno effettuato un arresto in flagranza di reato, sequestrando circa 50 grammi di cocaina. Leggi anche: Spaccio di droga a Fiorenzuola, operaio 22enne arrestato con 380 grammi di hashish nascosti nel garage La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Arrestato per spaccio in via Marradi un 26enne senza fissa dimora. In una abitazione vicina, la sua centrale operativaL’uomo, che ha già altri precedenti specifici all’attivo, è stato notato in via Marradi in atteggiamento sospetto e senza un’apparente chiara destinazione. Sospetti poi subito confermati quando, alla ... livornopress.it Ravennawebtv. . Riaperta completamente la Faentina: ripristinato il servizio. Ora si punta a riattivare completamente il collegamento con Ravenna La linea è stata per mesi chiusa fra Marradi e Crespino sul Lamone a causa delle frane createsi durante l’ondat - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.