Estintori svuotati muri imbrattati incendi | baby vandali devastano un deposito comunale

Recenti atti di vandalismo hanno causato danni significativi a un deposito comunale. Gli sconosciuti hanno svuotato gli estintori, imbrattato muri e pavimenti, e appiccato piccoli incendi. Questi comportamenti arrecano problemi di sicurezza e manutenzione, richiedendo interventi tempestivi per ripristinare l’ordine e prevenire ulteriori danni.

Estintori svuotati all’interno della struttura, muri e pavimentazione imbrattati, piccoli incendi appiccati senza alcuna esitazione. È il bilancio del raid vandalico andato in scena tra il 16 e il 17 gennaio a Puegnago del Garda. La scoperta è arrivata nella mattinata di domenica 19 gennaio, quando la Polizia Locale è intervenuta a seguito di una segnalazione nella frazione di Raffa. Nel mirino dei vandali un deposito comunale situato nei pressi del campetto da tennis pubblico. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato evidenti segni di danneggiamento: la porta di accesso al locale era stata forzata, mentre le aree esterne risultavano imbrattate.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

