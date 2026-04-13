Blocco dello Stretto di Hormuz | entra in vigore la misura annunciata da Trump

Alle ore 16 italiane del 13 aprile è entrato in vigore il blocco dello Stretto di Hormuz deciso dall'amministrazione statunitense. La misura, annunciata in precedenza, ha come obiettivo la sospensione delle attività di navigazione nella zona. La decisione è stata comunicata pubblicamente e il provvedimento è stato applicato a partire dalla stessa ora, coinvolgendo le navi e le rotte che attraversano quell'area strategica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta il provvedimento alle 16 ora italiana. È ufficialmente entrato in vigore il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump, con l’attivazione fissata alle ore 16 italiane di oggi, 13 aprile. La scadenza indicata è stata quindi rispettata, segnando l’inizio di una misura destinata ad avere forti ripercussioni a livello internazionale. Nessuna conferma diretta dalle forze armate USA. Nonostante l’avvio del blocco, le forze armate statunitensi non hanno rilasciato una conferma ufficiale immediata. Tuttavia, il Centcom (Comando Centrale degli Stati Uniti) aveva già anticipato circa un’ora prima che il provvedimento sarebbe diventato operativo esattamente all’orario stabilito.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Blocco dello Stretto di Hormuz: entra in vigore la misura annunciata da Trump Guerra in Iran: in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz, ecco come funziona. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate"E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. Trump annuncia un blocco navale dello stretto di HormuzFalliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz.