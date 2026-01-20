Dalla difesa dell’ambiente alle strade Linea dura contro incivili e spericolati

La polizia provinciale di Monza e Brianza inaugura una nuova sede ad Agrate, rafforzando la presenza nella zona di Brianza Est. Un presidio strategico per tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza stradale, con particolare attenzione a contrastare comportamenti incivili e spericolati. L’apertura si inserisce nell’impegno costante di promuovere rispetto delle norme e tutela del territorio, con un’attenzione speciale alla comunità di San Sebastiano.

Una nuova sede ad Agrate per presidiare la Brianza Est, San Sebastiano, patrono del corpo, con inaugurazione per la polizia provinciale. Ieri, la cerimonia nell'hub di viale delle Industrie 69. Obiettivo, sicurezza "in una delle aree più popolate del territorio e con alcuni nodi viabilistici importanti", sottolinea Luca Santambrogio, presidente della Provincia, dopo il taglio del nastro. Davanti a un importante parterre di istituzioni è stata presentata l'attività 2025. Qualche numero. Più di 16mila le multe staccate, valore 2 milioni di euro, 7.803 i punti saltati dalle patenti. Massimo impegno contro chi schiaccia troppo sull'acceleratore - la velocità è una delle prime cause di incidente insieme alla distrazione - oltre 10mila 800 le contravvenzioni per chi ha superato i limiti, 3.

