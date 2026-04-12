Un bambino di 18 mesi è caduto da una finestra a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Dopo l’incidente, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per le verifiche del caso. La famiglia si trova sotto shock per quanto accaduto.

Un bimbo di 18 mesi è caduto da una finestra a Civita Castellana, un comune situato in provincia di Viterbo. A seguito dell’incidente, il piccolo è stato trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dove attualmente è ricoverato. La sua situazione è seria, con prognosi riservata, e si trova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Condizioni del bambino e intervento medico. Il bambino, di origini marocchine, è stato sottoposto a intubazione e attualmente è ventilato meccanicamente. Dalle prime analisi effettuate dai medici, è emerso che il piccolo ha subito un grave trauma cranico, il che ha reso necessaria la sedazione per stabilizzare le sue condizioni.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viterbo: bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, ricoverato al Gemelli a Roma

Bimbo di 18 mesi cade dalla finestra a Civita Castellana, è in coma al Gemelli: i genitori erano in casaIl bambino è caduto dal secondo piano mentre i genitori erano in casa: elitrasportato al Gemelli, è in gravi condizioni.

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