Biella accesa lite per gelosia | interviene l’Arma dopo la segnalazione

Ieri a Biella si è verificata una discussione molto animata tra un uomo e una donna che ha attirato l’attenzione dei passanti. La lite, scatenata da motivi di gelosia, ha portato alla chiamata alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per calmare la situazione. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli specifici dell’incidente o sulle eventuali conseguenze.

Un acceso diverbio tra un uomo e una donna ha attirato l’attenzione dei passanti a Biella nella giornata di ieri, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in pubblico, quando un testimone ha notato la coppia impegnata in uno scontro verbale particolarmente animato, prima che i due si allontanassero a bordo di un’automobile. L’intervento dei carabinieri e le versioni dei fatti. Dopo la segnalazione ricevuta, i carabinieri sono partiti immediatamente per rintracciare il binomio coinvolto nell’episodio. Una volta localizzata la coppia, la trentenne protagonista della discussione ha fornito spiegazioni ai militari, precisando che non si era verificata alcuna forma di violenza fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, accesa lite per gelosia: interviene l’Arma dopo la segnalazione Accoltellato dopo una lite. L’ombra della gelosia sull’uomo ferito alla SaccaI carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno svolgendo indagini per rintracciare il responsabile di una violenta aggressione avvenuta la mattina... Leggi anche: Lite gelosia, 16enne accoltella amica