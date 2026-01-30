Lite gelosia 16enne accoltella amica
Una lite tra due ragazze a Padova si è trasformata in un episodio violento. Una 16enne ha accoltellato un’amica poco più grande, ferendola all’orecchio e alla mano. È successo nella zona della stazione, tutto partito da vecchi dissapori e gelosie che sono sfociate in un gesto impulsivo e brutale. La vittima ha riportato ferite lievi, ma la scena ha lasciato tutti sconvolti. La polizia sta indagando sui motivi e sulle responsabilità di quanto accaduto.
9.00 Una lite per vecchi dissapori e gelosie hanno visto una 16enne accoltellare una ragazza di poco più grande, causandole ferite lievi a un orecchio e a una mano E' accaduto nella zona della stazione a Padova. Per l'autrice dell'attacco, denunciata per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello, tre diversi Daspo non sportivi, con divieti vari nell'area urbana. Identificate due amiche: una 20enne già indagata per rapina e una 16enne che con una baby gang ha aggredito e rapinato una coetanea a ottobre 2025.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
