Lite gelosia 16enne accoltella amica

Una lite tra due ragazze a Padova si è trasformata in un episodio violento. Una 16enne ha accoltellato un’amica poco più grande, ferendola all’orecchio e alla mano. È successo nella zona della stazione, tutto partito da vecchi dissapori e gelosie che sono sfociate in un gesto impulsivo e brutale. La vittima ha riportato ferite lievi, ma la scena ha lasciato tutti sconvolti. La polizia sta indagando sui motivi e sulle responsabilità di quanto accaduto.

