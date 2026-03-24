The Punisher svelati titolo e data d’uscita dello speciale Marvel

La Marvel ha annunciato il titolo e la data di uscita di uno speciale dedicato a un personaggio noto agli appassionati. Nel frattempo, domani sarà disponibile la seconda stagione di una serie che vede protagonista un vigilante con un passato violento. La casa di produzione ha comunicato ufficialmente queste informazioni senza ulteriori dettagli sulla trama o sui contenuti dello speciale.

Mentre domani debutterà finalmente la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Marvel ha appena reso noti i dettagli sullo speciale che seguirà invece le vicende del Punitore interpretato da Jon Bernthal Dopo il ritorno nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal torna con la sua Marvel Special Presentation, di cui sono stati svelati oggi il titolo e la data d'uscita su Disney+. Intitolato The Punisher: One Last Kill, lo speciale arriverà in streaming il 12 maggio 2026, che si dà il caso sia lo stesso giorno della messa in onda del finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. La storia di Frank Castle, dalla serie Netflix al MCU Bernthal aveva originariamente interpretato il ruolo di Frank Castle nella seconda stagione della serie Daredevil di Netflix nel 2016. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Punisher, svelati titolo e data d’uscita dello speciale Marvel Articoli correlati Leggi anche: "Stranger Things: Tales from '85", svelati data di uscita e teaser trailer dello spinoff animato The Punisher su Disney+: svelata la durata, sarà lo speciale Marvel più lungo di sempreUn elenco della WGA avrebbe rivelato la durata di The Punisher Special Presentation, lo speciale Marvel dedicato al personaggio di Jon Bernthal. Aggiornamenti e notizie su The Punisher The Punisher, svelati titolo e data d’uscita dello speciale MarvelMentre domani debutterà finalmente la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Marvel ha appena reso noti i dettagli sullo speciale che seguirà invece le vicende del Punitore interpretato da Jon Bern ... movieplayer.it The Punisher torna su Disney+: ecco il titolo ufficiale dello Special con Jon BernthalTutte le novità sul ritorno di Frank Castle sulla piattaforma streaming per lo speciale con protagonista la star di The Accountant. Jon Bernthal nel 2025 ha fatto il suo debutto ufficiale nel Marvel ... movieplayer.it