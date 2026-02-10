The Punisher torna su Disney+ | ecco il titolo ufficiale dello Special con Jon Bernthal

The Punisher torna su Disney+ con uno speciale tutto nuovo. Jon Bernthal riprende il ruolo di Frank Castle, e i fan sono già in fermento. La piattaforma streaming annuncia il ritorno del personaggio, questa volta in uno speciale che promette di catturare l’attenzione. La data di uscita è vicina e gli appassionati non vedono l’ora di rivedere l’attore nel suo ruolo più iconico.

Tutte le novità sul ritorno di Frank Castle sulla piattaforma streaming per lo speciale con protagonista la star di The Accountant. Jon Bernthal nel 2025 ha fatto il suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe grazie a Daredevil - Rinascita, e il futuro di Frank Castle sullo schermo sembra promettere molto bene. L'attore tornerà in Spider-Man: Brand New Day ma soprattutto in uno speciale su Disney+. The Punisher in estate tornerà sulla piattaforma streaming proprio con un nuovo Special con protagonista Jon Bernthal e Marvel Comics, a marzo, pubblicherà una nuova edizione Premier Collection di Punisher: Welcome Back, Frank, con prefazione di Jon Bernthal e introduzione di Garth Ennis. Punisher: Svelato il nuovo logo della miniserie dell'MCU per il debutto su Disney+ Nel 2026, il mondo Marvel assisterà al ritorno di uno dei suoi personaggi più iconici: Punisher.

