Dopo i fischi ricevuti durante la partita a San Siro, Rafael Leao ha mostrato segnali di insofferenza. Il club ha preso le sue difese e ha dichiarato di attendere offerte per la prossima sessione di mercato estiva. La relazione tra il giocatore e alcuni tifosi del Milan si trova in una situazione complessa, con il portoghese che ha manifestato chiaramente il suo stato d’animo. La situazione si sta facendo sempre più tesa, anche alla luce delle ultime reazioni del calciatore.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Como, Fabregas: «Non so a che posto siamo in classifica, non la guardo mai: oggi la mia squadra mi ha dimostrato di essere capace e di avere coraggio» Inter, Chivu nel post gara: «Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo alzato un po’ i giri.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate?

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