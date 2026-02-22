Mozart 270 Nasce il genio Diario d’una vita in musica

Il concerto 'Mozart 270' nasce per celebrare il genio del compositore a 270 anni dalla nascita. La serata, prevista alle 16 nel Salone d’Onore della Pinacoteca di Ferrara, propone un repertorio dedicato alle sue opere più note. La scelta di questa data e luogo mira a coinvolgere il pubblico in un omaggio musicale dedicato a uno dei grandi maestri della storia. L’evento attira appassionati e curiosi pronti a scoprire i capolavori del compositore.

FERRARA Bal’danza, concerto inaugurale della stagione. Oggi, alle 16, nel Salone d’Onore della Pinacoteca di Ferrara il concerto ’ Mozart 270 ’. Omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel 270° della nascita. Fiorenzo Pascalucci, fortepiano. 270, tanti sono gli anni che ci separano dalla vita del grande genio di Salisburgo. Il concerto è un tentativo di avvicinarci il più possibile alle sue giornate passate a comporre, a scrivere, a viaggiare. Fra le note alcuni passi dalle sue lettere, uno spaccato di storia di fine ‘700 e un incontro particolare con Charles Burney, storico della musica del quale ricorre quest’anno il 300° anniversario della nascita, in occasione del primo viaggio di Wolfgang in Italia nel 1770 a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Musica classica, al museo diocesano si celebrano i 270 anni di MozartIl Museo Diocesano celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei compositori più influenti della musica classica.

