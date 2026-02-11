Questa sera l’Inter Primavera viene travolta dalla Juventus in Coppa Italia. La squadra di casa subisce tre gol, uno dei quali arriva da un gol olimpico del giocatore Leone, che segna da metà campo. La partita si conclude con un netto 0-3 per i bianconeri, che avanzano ai quarti di finale.

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l’Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: chi avrà la meglio incrocerà la vincente fra Roma e Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-3: sintesi e moviola. 90? Segnalati 4 minuti di recupero 87? GOL DELLA JUVE- Leone nota Taho fuori dai pali, tira fuori dal cilindro una traiettoria fantastica che si insacca sotto la traversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-3 LIVE: Leone da metacampo, gol olimpico!

Approfondimenti su Inter Juve Primavera

Inizia la partita tra Inter e Juventus Primavera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

L’Inter Primavera batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Inter Juve Primavera

Argomenti discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Inter-Juventus; Si accende già oggi Inter-Juventus: dove vederla gratis e in chiaro; Inter-Juve Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Juventus e Napoli si giocano tantissimo.

Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: fine primo tempo, vantaggio bianconeroInter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna cont ... juventusnews24.com

LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA - Inter-Juve 0-1, 29': Grelaud abbatte El Mahboubi: giallo per lo juventino30' - Ora l'Inter spinge forte, calcio d'angolo conquistato mentre scocca la mezzora. Altra situazione da palla inattiva buttata al vento dalla squadra di Carbone, che poi deve ricorrere al fallo per ... msn.com

La Gazzetta dello Sport. . Perché la partita tra Inter e Juventus è definita il “derby d’Italia” Sabato noi guarderemo il derby d’Italia tutti insieme in live sui nostri canali YouTube e Twitch della “Gazzetta dello Sport” con tantissimi ospiti come Nicola Vent - facebook.com facebook

#McKennie a parte, #Conceicao no: verso #InterJuve, cosa filtra dall'allenamento x.com