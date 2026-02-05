Atalanta Juve Coppa Italia LIVE | riscaldamento in corso alla New Balance Arena

Le squadre sono già in campo alla New Balance Arena, pronte a scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. L’Atalanta e la Juventus si stanno riscaldando, con il pubblico che inizia ad affluire sugli spalti. La partita promette spettacolo e battaglia, con entrambe le squadre che cercano di mettere subito pressione. I tifosi si preparano a vivere un match intenso, mentre le formazioni si schierano in attesa del fischio d’inizio.

