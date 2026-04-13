Durante la partita, la squadra ha mostrato un buon livello di gioco per tre quarti, ma poi sono sorti problemi fisici che hanno influenzato le prestazioni. Alla fine del terzo quarto, la sensazione era che la squadra avesse preso il controllo del match, ma i contraccolpi fisici hanno interrotto questa fase favorevole. La squadra ha concluso la gara con un risultato negativo, nonostante il buon avvio.

Il rammarico è tanto in casa Adamant perché alla fine del terzo quarto la sensazione era che l’inerzia fosse dalla parte dei biancazzurri. Nell’ultima frazione, però, gli appena sette punti segnati hanno condannato la truppa di Sacco alla sconfitta: "È stata una partita tiratissima - l’analisi del tecnico -, per tre quarti abbiamo fatto bene poi negli ultimi dieci minuti si è faticato troppo a fare canestro. Dal 36’ al 39’ non abbiamo mosso il tabellino, Piombino è stata brava a fare cambi sistematici e a metterci in difficoltà, noi avevamo Pierotti claudicante e non più in partita, ed un Tio non al meglio e ben limitato da loro. I ragazzi ci hanno messo il cuore, era difficile chiedergli di più, viste anche le condizioni fisiche in cui sono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bene per tre quarti di gara, poi i problemi fisici hanno pesato"

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