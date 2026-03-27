Gianluca Grignani ha annullato tre concerti a causa di problemi fisici. La decisione è stata comunicata ai fan attraverso i canali ufficiali, senza dettagli specifici sulle condizioni di salute del cantante. La cancellazione degli eventi ha coinvolto le date programmate in diverse città italiane, lasciando i partecipanti senza spettacolo. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali date di recupero.

Non ci sono buone notizie per i fan di Gianluca Grignani. Il cantante, che ultimamente è stato al centro del gossip per la querelle con Laura Pausini sul brano La mia storia tra le dita che ha tenuto banco anche durante l’ultimo Festival di Sanremo, si è visto costretto ad annullare i tre concerti che compongono il tour Verde smeraldo: residui di Rock'n'roll. Tappe che il cantante di Destinazione paradiso aveva annunciato lo scorso febbraio e che avrebbero dovuto prendere il via a maggio. I concerti cancellati erano quelli al Lanciano Forum di Castelraimondo, a Macerata, atteso per il 23 maggio, quello del 25 maggio all'Alcatraz di Milano e, infine, il concerto atteso il 27 maggio nella cornice dell'Atlantico, a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gianluca Grignani costretto a cancellare tre concerti: "Problemi fisici"

Articoli correlati

Gianluca Grignani annulla il tour: problemi di salute fermano i concertiGianluca Grignani annulla il tour “Verde smeraldo – Residui di Rock’n’Roll” per problemi di salute.

Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successoDopo lunghi anni lontano dal palco, Gianluca Grignani era pronto a riprendersi la scena.

Gianluca Grignani, ma che mi combini #reazione #sorpresa #concerto #musicaitaliana #cantante

Una raccolta di contenuti su Gianluca Grignani

Argomenti discussi: Laura Pausini: Con le mie canzoni ho risvegliato tre ragazzi dal coma. in un caso ero lì, è stato incredibile.

Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successoIl cantautore Gianluca Grignani annuncia di essere stato costretto ad annullare i prossimi concerti per problemi di salute, su cui mantiene il riserbo ... dilei.it

Gianluca Grignani cancella il tour per problemi di salute: Devo fermarmiGianluca Grignani ha annunciato ai fan la cancellazione del suo tour imminente a causa ... msn.com