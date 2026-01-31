Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026 tra gli ospiti anche Francesca Fagnani

Da virgilio.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore ha svelato i duetti in programma e alcuni degli ospiti che saliranno sul palco, tra cui anche Francesca Fagnani. La festa della musica si avvicina e i fan sono già curiosi di scoprire le collaborazioni e le sorprese che ci riserveranno.

Carlo Conti ha svelato il menu della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026: tutti i duetti, da. 🔗 Leggi su Virgilio.it

carlo conti annuncia i duetti e le cover del festival di sanremo 2026 tra gli ospiti anche francesca fagnani

© Virgilio.it - Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026, tra gli ospiti anche Francesca Fagnani

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani

Carlo Conti svela i duetti della serata delle cover a Sanremo 2026.

Carlo Conti annuncia i duetti al Festival di Sanremo 2026: Grignani e Morgan, c’è anche Fagnani e l’omaggio a Vanoni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Video Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: Il co-conduttore della seconda serata sarà Achille Lauro; Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti al Tg1 per la seconda serata; Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1; Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival: Carlo Conti annuncia Achille Lauro a Sanremo.

carlo conti annuncia iSanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al TG1: ecco tutti i protagonistiScoperte le coppie artistiche che si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston: tra conferme e sorprese, ecco tutti i duetti di Sanremo 2026. notizie.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al Tg1 del 31 gennaioCarlo Conti annuncia i duetti di Sanremo 2026 nello spazio che gli è stato concesso al Tg1 delle 13,30: tutti i nomi degli artisti sul palco ... dilei.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.