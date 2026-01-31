Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026 tra gli ospiti anche Francesca Fagnani

Carlo Conti ha annunciato le prime anticipazioni sulla serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore ha svelato i duetti in programma e alcuni degli ospiti che saliranno sul palco, tra cui anche Francesca Fagnani. La festa della musica si avvicina e i fan sono già curiosi di scoprire le collaborazioni e le sorprese che ci riserveranno.

