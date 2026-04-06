(Adnkronos) – Le 'Belve ' di Francesca Fagnani sono tornate. Parte domani, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto da Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda ogni martedì in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+. Ospiti della prima puntata: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Tornano dunque i faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Da quest’anno in onda i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Belve: Amanda Lear, Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti le prime ospitiAmanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma saranno le ospiti della prima puntata di Belve: dal 7 aprile in prima serata su Rai 2 Sono stati...

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Temi più discussi: Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Belve, dal 7 aprile la nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti della prima puntata; Belve torna con la settima stagione: i provini ai NIP, i fuori onda e gli ospiti della prima puntata; Belve torna in onda (e sbarca su Disney+): ospiti e novità della prima puntata.

Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani(Adnkronos) - Le 'Belve ' di Francesca Fagnani sono tornate. Parte domani, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto da Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda ogni ... notizie.it

Torna Belve: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma protagonisteBelve torna martedì 7 aprile 2026, in prima serata su Rai 2, con la quattordicesima edizione del programma condotto da Francesca Fagnani. La giornalista romana è pronta a sorprendere il pubblico con i ... quilink.it

#Belve riparte con Zeudi Di Palma, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Ospiti che, però, non convincono troppo il pubblico. A gran voce, e come si legge su Twitter, molti chiedono infatti ospiti come Amadeus e Amanda Lear. C’è chi nomina anche Barbara D’ facebook

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com