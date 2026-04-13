Nell’ultima puntata di Belve, Carlo Conti ha scelto di parlare apertamente durante un’intervista condotta da Francesca Fagnani. Il conduttore ha descritto il suo approccio come “stile mediano” e si è concentrato su alcuni aspetti della sua vita personale e professionale. La conversazione ha toccato anche temi di attualità e questioni di orientamento sessuale, con Conti che ha condiviso alcune sue riflessioni senza entrare in dettagli eccessivi.

Belve accoglie Carlo Conti che in un’intervista a Francesca Fagnani rivendica il suo “stile mediano”. Poi le parole su alcuni colleghi, a partire da De Martino e Amadeus. Carlo Conti siede sullo sgabello di Belve e risponde a tutte le domande di Fagnani “Lo vede un suo erede in giro?”, domanda Fagnani “non lo so. vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo ” dice il conduttore e la giornalista incalza “ma quello che sente più vicino a lei?” e Conti rivela “ Nicola Savino ”. Francesca Fagnani torna sulla staffetta in conduzione durante la finale di Sanremo: “Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?” e Conti ribatte “non mi sono mai preoccupato della comunicazione”, e rivela le ragioni di quella scelta “ l’ho fatto perché avevo già deciso ”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BELVE: CONTI ROMPE IL SILENZIO SU DE MARTINO, AMADEUS E BISESSUALITÀ

Carlo Conti a Belve, la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino: «Il mio erede? Non è lui» – Il videoCarlo Conti si racconta a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani.

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