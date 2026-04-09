Gianni Morandi sarà protagonista di una puntata speciale di Affari Tuoi, il gioco televisivo molto seguito. Durante l’episodio, il cantante affronterà la sfida, mentre il conduttore Stefano De Martino sarà alla guida della trasmissione. La puntata è stata annunciata come un evento, con Morandi coinvolto in una delle fasi più attese dello show. La registrazione si svolgerà in un contesto di grande attesa tra gli spettatori.

Gianni Morandi superstar di Affari Tuoi. Il game show campione d’ascolti di Stefano De Martino si prepara alla puntata evento che vede giocare il popolare cantante. Nell’occasione del lancio di “Monghidoro”, il nuovo singolo firmato Jovanotti – gioca con lui su Rai1 venerdì 10 aprile – che anticipa il tour “C’era un ragazzo: Gianni Morandi Story”, l’amatissimo cantante incorona De Martino. Il re dei Pacchi e di Stasera Tutto è Possibile è al lavoro per Sanremo 2027 come conduttore e direttore artistico. Morandi non ha dubbi sulla riuscita del prossimo Festival e anticipa a Oggi di voler mandare un brano a Stefano. “Sono andato a trovarlo (Stefano De Martino, ndr), gli ho detto che gli mando una canzone, lui è entusiasta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AFFARI TUOI: MORANDI INCORONA DE MARTINO E ROMPE IL SILENZIO SU CANZONISSIMA

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