Carlo Conti a Belve la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino | Il mio erede? Non è lui – Il video
Carlo Conti si racconta a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, il conduttore – reduce dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo – riflette sul tema di un possibile erede televisivo. Ammette di non avere certezze, ma riconosce il forte slancio di Stefano De Martino, che prenderà il suo posto nel 2027, definendolo «partito fortissimo». Quando Fagnani gli chiede chi senta più vicino al proprio stile, Conti indica però Nicola Savino. Il passaggio di testimone a Stefano De Martino. La giornalista torna poi proprio sul passaggio di testimone alla conduzione del Festival, annunciato durante la serata finale.🔗 Leggi su Open.online
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Sanremo, Carlo Conti su Stefano De Martino: "Ci tenevo molto a ufficializzare che sarà lui il nuovo direttore artistico del festival"Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.