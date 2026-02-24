Il disturbatore Gabriele Paolini invade il TG1 e urla | Carlo Conti bisessuale

Gabriele Paolini ha interrotto il TG1 gridando un'affermazione provocatoria su Carlo Conti. La causa è il suo tentativo di attirare l'attenzione con insulti e urla mentre il giornalista stava parlando. L'episodio ha creato scompiglio in diretta, con il pubblico sorpreso dall'azione improvvisa. Paolini si è avvicinato al microfono senza preavviso, interrompendo il flusso dell'informazione. L'incidente ha attirato l'interesse di molti telespettatori che seguono le sue azioni.