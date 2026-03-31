Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta dopo essere stato trovato con della cocaina nel giubbotto mentre si trovava a bordo della propria auto. Durante un controllo, gli agenti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente e hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un uomo detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, durante un’attività di pattugliamento nel centro urbano di Caserta, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo una coppia. Nel corso degli accertamenti, sono emerse alcune irregolarità amministrative, per le quali sono state elevate le relative contestazioni previste dal Codice della Strada. Gli ulteriori accertamenti eseguiti presso il domicilio hanno consentito di rinvenire altra sostanza della medesima tipologia, per un peso complessivo di circa 95 grammi. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Beccato in auto con la cocaina nel giubbotto e arrestato

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