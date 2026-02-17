Tenta di rubare in un negozio cinese poi aggredisce un dipendente | scatta l' arresto

L’uomo che ieri pomeriggio ha tentato di rubare in un negozio cinese di via Verdi a Montecorvino Pugliano è stato arrestato dopo aver aggredito un dipendente. La scena si è svolta davanti agli occhi di diversi passanti, quando il sospettato ha prima cercato di portare via della merce e poi ha colpito con violenza il dipendente che cercava di bloccarlo.

E' stato arrestato l'uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tentato una rapina all'interno di un negozio in via Verdi a Montecorvino Pugliano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato uno straniero, E.N H, indagato per "rapina impropria” in quanto, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, dopo essere entrato in una attività commerciale si sarebbe impossessato di materiale vario, per un valore di cento euro circa. Ma, venendo scoperto dal dipendente, lo avrebbe aggredito, tentando di allontanarsi per essere infine bloccato e arrestato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Tenta di rubare in un negozio del centro, poi reagisce contro chi tenta di fermarlo: arrestato Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un capo di abbigliamento in un negozio del centro e aver reagito con violenza a chi voleva impedirglielo. Beccata a rubare in un negozio nel quartiere Modena tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: arrestata Una donna è stata fermata dai carabinieri nel quartiere Modena mentre tentava di scappare con della merce rubata da un negozio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di rubare una bici in un cortile, arrestato dalla polizia; Tricase, tenta di rubare in un'auto ma viene sorpreso sia dal proprietario che dai carabinieri: ai domiciliari 42enne; Tenta di rubare un gruppo elettrogeno da 17 mila euro: arrestato 62enne; Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. Bollate, tenta il furto di un’auto, poi fugge: preso.Bollate, tenta il furto di un’auto, poi fugge: preso. Notte movimentata a Bollate, dove i Carabinieri della Tenenza locale hanno tratto in arresto un uomo ... ilnotiziario.net Tenta di rubare un furgone, accoltellato al mercato dal proprietario del mezzoÈ successo in piazza Derna, a Torino. L'uomo è stato arrestato, il ferito è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita ... rainews.it Tenta di rubare al supermercato e aggredisce la vigilanza facebook Shock a Bergamo, uomo tenta di rubare una bambina al Supermercato. L'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato. x.com